EVIL STAGEにSEもないまま現われたHIKAGE。ステージ上でメンバーはコブシを合わせ、掛け声と共に気合いを入れた。GEN（Vo）、YASUI（G）、Halki（G）、Wataru（B）、ISSEI（Dr）──彼らがこのライブに掛ける意気込みはハンパじゃない。SEなど流れなくても、このオープニングはオーディエンス全員をゾクゾクさせ、血流も激しくさせていった。直後、HIKAGEはバンドサウンドをかき鳴らした。それは意思と気合いがひと塊になった熱い