東京五輪の柔道女子４８キロ級で銅メダルに輝いたダリア・ビロディド（ウクライナ）が、近影を公開した。日本時間７日までに自身のインスタグラムを更新したビロディドは、美スタイルが際立つ全身ショットを公開。ぴったりとした白のトップスにイエローのミニスカートをあわせ、ポージングするショットを公開した。この投稿にはファンからは「とても美しい」「綺麗〜」「最高、美しい」「なんて素敵な脚なんだ」などの声が寄