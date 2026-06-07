漫才コンビ、オール阪神・巨人のオール巨人が、知人から送られた本物の自身のフィギュアと見まがう写真を公開した。 【写真】写真だなんて信じられない! 本物のフィギュアだったら欲しい! 巨人は6日に更新したXで、「ツーリング仲間から.ツーリングの時の写真を元にした、こんなフィギュアの写真が届きました」と写真を投稿。巨人が「これどっかで売ってるの？」と尋ねたところ、「売ってません！」