今月11日にサッカーワールドカップが開幕するのを前に、イランの駐メキシコ大使はイラン代表のアメリカ国内の滞在が試合当日だけに制限されると明らかにしました。イランのパサンディデ駐メキシコ大使は6日記者会見し、AFP通信などによりますとイラン代表のアメリカ国内の滞在が試合当日だけに制限されるとアメリカ側から通告を受けたと明らかにしました。大使はさらに、イラン代表のコーチや連盟のメンバーらがビザ申請を却下され