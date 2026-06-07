◇ナ・リーグブルワーズ 7―1 ロッキーズ（2026年6月6日デンバー）ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が6日（日本時間7日）、敵地でのロッキーズ戦に先発。7回4安打4四死球8三振1失点（自責ゼロ）の好投で7勝目（2敗）を挙げた。また、先発投手としての史上最速記録を自ら更新する103.7マイル（約166.9キロ）をマークした。3回1死からロッキーズの8番キャロスへの2球目は外角低めに外れる