◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ーロッテ（6月7日、東京ドーム）ロッテの西川史礁選手（23）は子どもの頃から巨人・坂本勇人選手（37）の大ファン。心なしか、打撃フォームなども似ているように見えます。これについてはこのカード初戦の解説を務めた鳥谷敬さんが「ずっと映像を見てきたってことなので、知らないうちに寄って行っている可能性もありますよね」と語っていました。この日はサードでスタメン出場している坂本選手。4回に