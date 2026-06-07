宇都宮市中心部の住宅街で、きのう夕方からクマの目撃情報が相次いでいて、警察や猟友会などが警戒を続けています。きのう午後9時前、宇都宮市内で撮影された映像です。暗闇の階段を駆け上がるのはクマとみられます。きのう午後6時半ごろ、宇都宮市中心部の住宅街で体長1メートルほどのクマが目撃され、その後も通報が相次いでいます。保護者「（部活動の）全部練習試合は中止。みんな子どもたちは送り迎えしてくれということなの