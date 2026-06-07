ダウンタウン・浜田雅功（63）の妻でタレントの小川菜摘（63）が4日、自身のインスタグラムを更新。ズラッと観葉植物が並ぶ緑豊かな部屋を公開した。【写真】「素敵なおうち」小川菜摘の緑あふれる“こだわり空間”小川は「植物が好き過ぎてどんどん増えちゃう」「#観葉植物が好き」とつづり、こだわりを感じられる鉢を使った観葉植物が並ぶ一角を披露。公開された写真には、華やかな葉の模様が印象的なカラテアやモンステラな