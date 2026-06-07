7日の久留米競輪開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）最終日9Rで行われたレインボーカップA級ファイナルで1〜3着になった滝本幸正（27＝新潟・121期）、小西晴己（24＝三重・121期）、藤井栄二（35＝兵庫・99期）は、8日付でS級2班へ特別昇級する。