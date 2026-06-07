6月5日から公開中の映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』でプロダクションデザインを手がけたのは、日本を代表するプロダクションデザイナー兼アーティストの種田陽平だ。『キル・ビル』（2003年）や『国宝』（2025年）などで知られる種田が、本作ではエデニア、冥界（ネザーレルム）、スカイテンプルなど、壮大なファンタジー世界の構築に挑んだ。【画像】種田が描いたそのほかののスケッチ画1作目『モータルコンバ