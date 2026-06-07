芸能事務所「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー、望月理恵さんが6月5日、自身のインスタグラムを更新。イベントについて、綴りました。 【写真を見る】【 望月理恵 】爽やかショットにファン反響「美脚度がヤバすぎる」「綺麗かわいい❤」「モッチーかと思ったら天使だった」望月理恵さんは「『セント・フォース Official Book 2026-2027』発刊を記念して6日間限定の特別イベントを開催！」と、投稿。