「原爆死没者名簿」に被爆者の氏名や年齢を書き込む一般公募で選ばれた記帳者＝7日午後、広島市被爆者の氏名や死没時の年齢が記される「原爆死没者名簿」の合同記帳が7日、広島市で始まった。記帳者は80代の被爆者2人と、今年初めて一般公募して選ばれた10〜70代の14人の計16人。緊張した表情を見せながら、それぞれ、筆で一文字ずつ丁寧に書き込んでいった。1952年に初めて名簿を記帳した20人のうちの1人、伊藤恒子さん（92）