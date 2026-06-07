◇交流戦オリックス―広島（2026年6月7日マツダ）オリックス先発の宮国凌空投手（20）があえなく2回途中で降板した。初回こそ3人で打ち取ったものの、2回突然の乱調。2死二、三塁のピンチを招くと、ベンチは8番平川の申告敬遠を指示して満塁策を取ったものの、投手の岡本に押し出しの四球を献上。続く1番名原にも押し出し四球を与えると、続く菊池に2点二塁打を浴び、岸田監督も交代を告げるしかなかった。