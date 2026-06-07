全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・豪徳寺の喫茶店『旧尾崎テオドラ邸』です。見事に復活した名建築で楽しむケーキとアート春の日差しを受けて堂々とそびえる水色の洋館。明治21年に尾崎三良男爵が、元東京市長・尾崎行雄の妻となる娘のテオドラ氏の来日時期に建てた邸宅だ。今の姿からは想像もつかないが、取り壊しの危機に遭っていた。そこへ救いの手を差し伸べたのが