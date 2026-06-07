お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が6日に自身のアメブロを更新。ダイエット中に“爆食ロケ”をしたことを明かした。この日、江上は「またまたお久しぶりの更新です」と切り出し、娘ついて「お風呂上がりにタオルを髪に巻いた私の姿を見て、マネしたいと」と自身の真似をする様子を写真で公開。「キャワですね」とメロメロの様子でつづった。続けて、息子がパンに目玉焼きをのせて幸せそうに食べている姿も披露し「キャワですね」