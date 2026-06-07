昨夏、バーミンガムが古橋亨梧を獲得したとき、周囲が期待したのは、彼がセルティック時代の得点力を取り戻すことだ。だが周知のとおり、その願いはかなわなかった。開幕戦ではネットを揺らしたかに思われたが、微妙な判定でゴールが取り消しになると、古橋は次第に存在感を失っていった。シーズン途中からは出番がなくなり、春には肩の手術を受け、ひと足早くにシーズンを終えている。リーグ戦であげたのはわずか１得点だ。