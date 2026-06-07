お笑いタレントのなだぎ武さんは6月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。タイのイケメン俳優のものまね姿を披露しました。【写真】なだぎ武、タイのイケメン俳優にそっくり？「加工前と加工後みたいッｽ」なだぎさんは「『snsでバズってた人がなんかなだぎっぽいから見て』と送られてきたのでちょっとマネしてみた この方何でこんなに小さい荷物ぎょーさん持ってんの？」とつづり、2枚の写真を投稿。鍛え上げた体型に薄いベージュのT