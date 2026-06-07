ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【牛肉】をご紹介する。「ロース」のランキング（月別、26年6月2日昼参照）より、トップ5だ。【5位】長崎県 佐世保市「訳あり 高級 長崎 和牛 A5ランク 肩ロース スライス ( 500g )」11000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】佐世保食肉センター(公設市場)から出荷される多くの和牛の中には､厳密な規格から外れた大きい牛や小さい牛が出荷されます。このような訳あり和牛肉の中から