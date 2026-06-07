◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)巨人とロッテの3戦目で解説をつとめている、ロッテの前監督・吉井理人さん。小川龍成選手の印象について語りました。一時はパ・リーグの首位打者につけるなど、打撃面で躍動を見せる小川選手。リードオフマンとして躍動していた藤原恭大選手がケガで離脱する中、小川選手はこの日も「1番・セカンド」で出場しています。吉井さんは「学生時代スラッガーだったので、入団した頃