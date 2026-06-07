◇プロ野球セ・パ交流戦 中日ー西武(7日、バンテリンドーム)中日が先頭打者を出しましたが得点を奪うことができませんでした。中日は1点を先制された5回、ここまで無安打に抑えられていた西武先発のワイナンス投手から6番・石川昂弥選手がヒットを放ち先頭打者が出塁します。続く山本泰寛選手は2ボールからバスターを試みるもファウル、4球目はバントしますがこれもファウルになります。その後フルカウントになり、最後はバスター