海上自衛隊の掃海艇「いずしま」＝2024年11月、福岡県宗像市沖日本政府がイランによって事実上封鎖されたホルムズ海峡への自衛隊派遣を巡り、3条件を設けたことが分かった。（1）米国とイランの停戦合意（2）イランとの意思疎通（3）現場の脅威低下―で、具体的な活動は遺棄機雷の除去や民間船舶の護衛が選択肢に上る。関係者が7日、明らかにした。米イランの緊張が続く現状では、派遣は極めて難しいとみられている。3条件は、