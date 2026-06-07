女優・伊倉愛美（31）が7日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児を出産を発表した。伊倉は「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と報告。「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました」と明かした。「妊娠中から支えてくださった皆さまに、心から感謝しています」と感謝を伝え、「二児の母として頑張っていきますので、これからもあたたかく見