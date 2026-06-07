「広島−オリックス」（７日、マツダスタジアム）初回から球場が“お祝いモード”に包まれた。初回、オリックスの攻撃で、この日が３０歳の誕生日の１番・宗が打席を迎えると、オリックスの応援団からバースデーソングのプレゼントが送られた。宗は岡本から鋭い打球を放つも、一直に打ち取られた。続くカープの攻撃では２死で、この日が２６歳の誕生日の３番・小園が打席を迎えると、次はカープの応援団からバースデーソング