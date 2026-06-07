俳優の本木雅弘（60）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。家庭生活について語った。番組では本木の妻でエッセイストの内田也哉子さんに事前アンケートを行ったとし、還暦を迎えた本木へメッセージを紹介。「いつも家族や周囲のことを第一に考えて、自分のことは二の次なので、時には自分本位に肩の力を抜き、細かいところは大目に見て、この先はもう少しだけ、ゆったりのんびりな塩梅で歩い