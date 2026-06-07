フィギュアスケート女子１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンスに挑戦する紀平梨花（２３）が豪華メンバーでの食事会の様子を公開し、反響を呼んだ。車いすテニスのレジェンド国枝慎吾さん、卓球女子３大会連続メダルの石川佳純さんとのショットとともに「ずーっと楽しみにしていた国枝慎吾さん、石川佳純さんとお食事に行ってきましたとってもスペシャルな方々と色々なお話ができて幸せでした慎吾さん、佳純さん、貴重