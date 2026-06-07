実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が6日に配信されたYouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」に出演し、実業家・堀江貴文氏（53）との対戦について言及する場面があった。視聴者から「ホリエモンが“ひろゆきと戦う”と言ったら、ひろゆきさんはブレイキングダウンでホリエモンと戦うことを受け入れますか?『はい』か『いいえ』で答えてください」という質問が寄せられた。これに、ひろゆき氏は「いいえ」と即答。「戦