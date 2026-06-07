◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）オリックス・宮国凌空（りく）投手が１回２／３を３安打４失点、３四球で降板した。初回は３者凡退に片付けたが、２回に試練が訪れた。先頭の坂倉に中前へ運ばれると、１死から持丸にも中前打を許し一、二塁のピンチを招く。その後、２死二、三塁となったところでオリックスベンチは８番・平川を申告敬遠。ところが、９番・岡本にストレートの押