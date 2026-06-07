◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人・西舘勇陽投手（２４）が２勝目を懸けて先発。４回まで３安打無失点、６奪三振と力投している。ロッテの左腕・ロングとの投げ合い。初回１死二、三塁のピンチを切り抜けると、１―０で迎えた４回も危機を脱した。１死三塁から、ソトを１４１キロのフォークで空振り三振。クールな右腕が雄たけびをあげた。２死から寺地も８球勝負の末に二ゴロに抑え、