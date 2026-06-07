◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）広島が２回に一挙４得点を挙げ、オリックス・宮国をＫＯした。先頭・坂倉、持丸の安打など１死一、二塁をつくった。勝田は一ゴロに倒れたが、ドラフト１位・平川（仙台大）は申告敬遠で２死満塁。ここから投手・岡本、名原が２者連続押し出し四球を選び２点を先取した。なおも満塁から菊池が左翼線へ２点二塁打を放ち、先発・宮国を２回途中で