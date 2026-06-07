北朝鮮国営の朝鮮中央通信は7日、金正恩総書記が前日に重要軍需工業企業所を視察し、今年上半期の兵器生産実態を確認したと報じた。金氏は弾道ミサイルや巡航ミサイルの生産能力を今後5年間で現在の2.5倍に拡大する方針を打ち出し、大規模な軍拡路線を改めて鮮明にした。視察には朝鮮労働党の趙春龍書記、金正植第1副部長、張昌河ミサイル総局長のほか、朴正天国防省顧問、キム・ガンイル国防省副相兼装備総局長ら軍需・ミサイル開