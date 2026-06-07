◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（７日・バンテリンドーム）約２か月ぶりに１軍復帰した中日の新助っ人、ミゲル・サノー内野手が、代打で出場した。０―１の５回２死一塁。一発が出れば逆転という場面で打席に入ったが、初球に手を出して中飛に倒れた。左足肉離れで、４月１５日に出場選手登録を抹消された。リハビリを経て、５月２９日のファーム交流戦の楽天戦（ナゴヤ球場）で実戦復帰し、２軍７試合で打率