ＡＡＡの與真司郎が、フィリピンでの島生活の様子を公開し注目が集まっている。與は７日までに自身のインスタグラムを更新。「フィリピンのシャオガオ島で少しの間生活してました。初めての島生活」と書き出すと、「なかなか簡単ではなかった。笑でも、すごくいい人生勉強になったなって思ってます。今までＬＡと東京という便利なところで生活してきて、ノマド生活に切り替えてからも、ヨーロッパやオーストラリアの便利な街