シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が6日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。活動休止期間について語った。アンジェラは2005年にメジャーデビューし、翌06年から6年連続でNHK紅白歌合戦に出場。08年にはNHK全国学校音楽コンクールの課題曲に「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」を提供し大ヒット。国民的アーティストとなった。しかし人気絶頂のなか、14年に活動休止を突如発表。「2014年