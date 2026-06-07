世界的にランニング人気が高まるなか、Garminが新たなブランドアンバサダーとして迎えたのは、日本を代表するランナー 赤粼優花さん。都内某所にて新製品｢Garminアンバサダー就任発表会｣が開催され、夫でありトップランナーの 赤粼暁さんとともに登壇。ランニングの魅力やGarminウォッチの活用法、走ることが、毎日のごきげんをつくる。女性ランナーにうれしいヒントをたくさん語りまし