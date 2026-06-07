楽天の鈴木大地内野手（36）が7日、阪神戦が雨天中止となり、甲子園の室内練習場で汗を流した。最下位に低迷するチームを救うべく、チームは2日に昨季から廃止されていたキャプテンにチーム最年長野手36歳の鈴木大が就任することを発表。その後もチームは苦しい状況が続き、借金は今季ワースト14に膨らんだが、鈴木は試合前から若手とともに内野ノックを受けて汗を流し、人一倍声を出すなど、淡々とやるべきことに集中している