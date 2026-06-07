ヨネックス・レディースでツアー初優勝を飾り、18番グリーンで喜ぶ吉田鈴＝7日、新潟県ヨネックスCC（ゲッティ＝共同）ヨネックス・レディース最終日（7日・新潟県ヨネックスCC＝6483ヤード、パー72）単独首位で出た吉田鈴が3バーディー、2ボギーの71で回り、通算8アンダーの208でツアー初優勝を果たした。賞金は1620万円。姉の優利は通算4勝しており、姉妹での日本ツアー優勝は双子の岩井千怜、明愛に次いで4組目となった。