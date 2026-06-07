◇プロ野球セ・パ交流戦ヤクルトー日本ハム(7日、神宮球場)日本ハムが3回の守りでライトゴロを記録しました。2点リードの3回、奥川恭伸投手が先発の北山亘基投手から痛烈なライナー性の打球をはじき返すと、ライトを守る野村佑希選手が捕球してすぐに一塁に送球。1バウンドとなりますが、一塁手のレイエス選手がうまくつかみ、ライトゴロが成立しました。幻の安打となった奥川投手は、レイエス選手とややぶつかる形となりますが