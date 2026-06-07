急速な物価高、そして円安がいま私たちの生活を直撃しています。かつて「デフレからの脱却」と「物価の上昇」を目標に掲げた日銀・黒田前総裁に話を聞きました。【写真を見る】使える金は「実質増えている」日銀･黒田東彦前総裁が語る日本経済の今円安進行の背景に“高市総理の発言”指摘 消費税減税には疑問【サンデーモーニング・風をよむ】日銀･黒田前総裁に聞く日本経済のいま「冷静に家庭で考えて」中東情勢の緊迫などを受