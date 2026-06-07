ユーザーが投稿した口コミや評価を基に、全国の飲食店の情報を提供している食べログ。今、SNS上ではそんな食べログLINEアカウントの送信ミスが大きな注目を集めている。「食べログのLINEから『test』来て草。絶対エンジニアが間違えて一斉送信したでしょ笑」とその模様を紹介したのはマルチクリエイター・エンジニアのこちさん（@cochi_wan）。【写真】食べログのLINEに届いたメッセージには「test」の文字…こちさんのスマホに通