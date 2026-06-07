自然豊かな秩父・小鹿野エリアの「最狂・最狭路線」G14倉尾線街で見かける路線バスの路線網は、毛細血管のように全国各地に張り巡らされ、都市間を結ぶだけではなく、大通りから1本入った生活道路や狭隘な路地、鉄道のない僻地、山奥の秘境を走る路線も数多くあります。そんな路線バスで停留所をひとつずつ辿りながら目的地を目指すバス旅は、“直行の旅”ではなく、クルマや鉄道旅行では一瞬で見逃してしまう「その土地の素