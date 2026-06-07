＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの最終ラウンド。片岡尚之、岩田寛、コー・タイチ（香港）がトータル8アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー4）へと持ち込まれている。【写真】カッコよすぎる最終組の男たち28歳の片岡は昨年の「日本オープン」に続くツアー3勝目を狙う。対する