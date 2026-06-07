＜ヨネックスレディス最終日◇7日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た22歳の吉田鈴が3バーディ・2ボギーの「71」をマーク。トータル8アンダーで逃げ切り、念願のツアー初優勝を果たした。【写真】透明感あふれる吉田鈴グリーン上の一コマ前半1バーディ・1ボギーにとどまり、後続との差は3打から1打に縮まった。その後はライバルたちの猛追