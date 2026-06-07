イラン情勢の影響でサッカーワールドカップへの出場が危ぶまれていたイラン代表は、7日未明にもキャンプ地のメキシコに到着する予定です。11日に開幕するサッカーワールドカップで、イラン代表はグループステージをアメリカで戦う予定です。イラン情勢の影響でアメリカの入国ビザの発給が遅れ、出場が危ぶまれていましたが、選手のビザは5日までに全員分、発給されています。一方で、イランメディアによりますと、サッカー連盟の会