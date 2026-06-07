６日に愛知県国際展示場で行われた国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）フライ級タイトルマッチ１２回戦で同級３位のレネ・カリスト（メキシコ）に判定勝ちし、２度目の防衛に成功した王者の矢吹正道（３３）（緑）が一夜明けた７日、愛知県常滑市で記者会見した。サングラス姿で現れた矢吹は「やりにくい（相手という）のはわかっていた。向こうも対策をしてきて、それをもっと上回る自信はあったが、うまくいかなかった」と前夜同様、