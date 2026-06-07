栃木県上三川町の強盗殺人事件で、被害女性の長男と次男を襲い負傷させたとして、栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は7日、強盗殺人未遂の疑いで、実行役に指示したとみられる横浜市、無職竹前海斗容疑者（28）、妻の無職美結容疑者（25）を再逮捕した。実行役とされる16歳の少年4人についても、6日までに同容疑で再逮捕している。竹前夫婦の再逮捕容疑は5月14日午前9時25分ごろ、被害者宅に押し入り金品を物色し、殺意を持っ