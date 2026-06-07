「ヤクルト−日本ハム」（７日、神宮球場）ヤクルト先発の奥川恭伸投手が三回の打席で痛烈なライトへの打球を放ったが、無念のライトゴロに終わった。日本ハム先発北山の外角高めのカットボールを流し打ち。しかし、当たりが良すぎて日本ハム右翼の野村は捕球するとすぐに一塁へ送球。アウトとなった。一塁手のレイエスと少しぶつかる形となり、ハグを交わす場面も。ＳＮＳなどでは「幻の今シーズン初ヒット」、「奥川くん