◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸―東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）プレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン1位の神戸と同3位の東京ベイが対戦した。試合開始前には、先月31日に嵐のグループ活動を終了した櫻井翔（44）がサプライズで登場。優勝トロフィーを持って場内に姿を現すと、スタンドから「おおー！」とどよめきと歓声が沸き起こった。神戸が制すればリーグワン初優勝。東京