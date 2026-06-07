元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が7日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。一部でダイエット目的で使用されていることが論議をよんでいる糖尿病治療薬マンジャロに関するニュースについてコメントした。番組ではダイエット効果があるとして一般でもマンジャロを使用している例について街頭インタビューしてVTRにまとめた動画を流した。MCくりぃむしちゅー上田晋也は「本来は糖尿病治療薬として