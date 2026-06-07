【モデルプレス＝2026/06/07】女優の三田寛子が6月5日、自身のInstagramを更新。義娘で元乃木坂46の能條愛未との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】歌舞伎俳優の60歳女優妻「格調高い姿にうっとり」元アイドル義娘と着物姿で2ショット◆三田寛子、義娘・能條愛未と2ショット公開三田は「ひまわりの様な 可愛いお嫁さんが 歌舞伎役者の妻として 初めての初日を迎えました」とつづり、写真を投稿。5月30日に長男で歌舞伎