香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われた新体操男子の結果は、以下の通りです。 〈団体〉優勝は、坂出工業高校でした。（松下凉雅選手、山村嘉琉選手、土居蒼輔選手、天野優真選手、白神壮真選手、吉岡正翔選手） 〈個人総合〉1位白神壮真選手（坂出工業高校1年）2位松下凉雅選手（坂出工業高校3年）3位山村嘉琉選手（坂出工業高校3年）4位大林青空選手（香川誠陵高校1年）5位天野優真選手（坂出工業高